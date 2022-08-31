Англія

Португалець продовжить виступати за "червоних дияволів".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував майбутнє Кріштіану Роналду та Аарона Ван-Біссаки.

"З переходом Дубравки наше трансферне вікно закінчиться. Але якщо буде гарна можливість, ми маємо бути напоготові, як топ-клуб.

Роналду? Очевидно, що він залишається. Нам потрібні якісні гравці. Потрібно, щоб було більше футболістів. Це дозволить проводити ротацію та підтримувати стабільність.

Аарон Ван-Біссака також лишається. МЮ гратиме у нинішньому складі з вересня та мінімум до січня", – наводить слова тренера Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Роналду незадоволений зниженням зарплати в Манчестер Юнайтед через невихід до Ліги чемпіонів.