Португалець продовжить виступати за "червоних дияволів".
Тен Гаг та Роналду, getty images
31 серпня 2022, 16:03
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував майбутнє Кріштіану Роналду та Аарона Ван-Біссаки.
"З переходом Дубравки наше трансферне вікно закінчиться. Але якщо буде гарна можливість, ми маємо бути напоготові, як топ-клуб.
Роналду? Очевидно, що він залишається. Нам потрібні якісні гравці. Потрібно, щоб було більше футболістів. Це дозволить проводити ротацію та підтримувати стабільність.
Аарон Ван-Біссака також лишається. МЮ гратиме у нинішньому складі з вересня та мінімум до січня", – наводить слова тренера Manchester Evening News.
Нагадаємо, що Роналду незадоволений зниженням зарплати в Манчестер Юнайтед через невихід до Ліги чемпіонів.