Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 29 серпня:

Роман Яремчук перейшов до Брюгге. 26-річний український футболіст підписав контракт на 4 роки.

З'явилася інформація, що Кріштіану Роналду залишився невдоволеним зниженням зарплати у Манчестер Юнайтед. Португалець не дорахувався грошей через непотрапляння МЮ до ЛЧ.

Фабріціо Романо повідомив, що Шахтар відмовив Евертону у трансфері Мудрика. "Іриски" пропонували за українця 30 мільйонів євро, але "гірників" це не влаштувало.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.