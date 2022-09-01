Бразилець може продовжити кар'єру у Лондоні.
Дуглас Луїс, getty images
01 вересня 2022, 12:50
Арсенал робить спроби підписати опорного півзахисника Астон Вілли Дугласа Луїса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Арсенал спілкується з агентом футболіста. Трансферна вартість 24-річного хавбека складає 38 мільйонів євро. Його контракт із бірмінгемцями спливає влітку наступного року.
У поточному сезоні бразилець зіграв у чотирьох матчах та забив 2 м'ячі.
Нагадаємо, вчора Арсенал обіграв Віллу (2:1) у рамках АПЛ. Гол у ворота команди Артети забив Дуглас Луїс.