Французький захисник посилив новачка АПЛ.
Левен Кюрзава, фото Фулгем
01 вересня 2022, 18:42
Фулгем після підвищення у класі активно працював над підписанням нових гравців у поточне трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став захисник Парі Сен-Жермен Левен Кюрзава.
Зауважимо, що 29-річний виконавець зовсім не потрапляв до поля зору головного тренера чемпіонів Ліги 1 Крістофа Галт’є, а за часів Маурісіо Почеттіно в минулому сезоні відіграв усього дев’ять хвилин.
Нагадаємо, що також на футболіста претендував представник чемпіонату Франції — Ніцца, яка дуже активно веде себе на трансферному ринку.