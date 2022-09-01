Англія

Французький захисник посилив новачка АПЛ.

Фулгем після підвищення у класі активно працював над підписанням нових гравців у поточне трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став захисник Парі Сен-Жермен Левен Кюрзава.

Зауважимо, що 29-річний виконавець зовсім не потрапляв до поля зору головного тренера чемпіонів Ліги 1 Крістофа Галт’є, а за часів Маурісіо Почеттіно в минулому сезоні відіграв усього дев’ять хвилин.

Нагадаємо, що також на футболіста претендував представник чемпіонату Франції — Ніцца, яка дуже активно веде себе на трансферному ринку.