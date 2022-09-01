Англія

Півзахисник перебереться до АПЛ.

Челсі продовжує працювати над посиленням складу в останні години літнього трансферного вікна.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "пенсіонери" завершили переговори щодо переходу півзахисника Ювентуса Деніса Закарії.

Гравець перейде в Челсі на правах оренди. У лондонців буде можливість викупити гравця за 30 мільйонів фунтів. Потенційний контракт на п'ять років, Челсі буде виплачувати всю зарплатню.

До Турина швейцарець перебрався на початку 2022 року за 8 мільйонів євро, і за цей час встиг зіграти у футболці Юве 14 матчів, забити 1 м'яч та віддати 1 гольову передачу.

Нагадаємо, що Рома через травму Вейналдума також розглядає Закарію — римляни можуть орендувати хавбека Ювентуса.