Півзахисник перебереться до АПЛ.
Деніс Закарія, фото getty images
01 вересня 2022, 21:26
Челсі продовжує працювати над посиленням складу в останні години літнього трансферного вікна.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "пенсіонери" завершили переговори щодо переходу півзахисника Ювентуса Деніса Закарії.
Гравець перейде в Челсі на правах оренди. У лондонців буде можливість викупити гравця за 30 мільйонів фунтів. Потенційний контракт на п'ять років, Челсі буде виплачувати всю зарплатню.
До Турина швейцарець перебрався на початку 2022 року за 8 мільйонів євро, і за цей час встиг зіграти у футболці Юве 14 матчів, забити 1 м'яч та віддати 1 гольову передачу.
Нагадаємо, що Рома через травму Вейналдума також розглядає Закарію — римляни можуть орендувати хавбека Ювентуса.