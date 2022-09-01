Англія

Півзахисник змінив клубну прописку.

Трансферне вікно ще не зачинилося, тому клуби продовжують здійснювати заключні переходи.

Як повідомляє офіційний сайт Астон Вілли, новачком команди став Леандер Дендонкер з Вулвергемптона.

Зазначимо, що контракт 27-річного гравця збірної Бельгії з "вовками" був розрахований до наступного літа з можливістю пролонгації ще на сезон.

Минулого сезону Леандер Дендонкер провів 34 поєдинки на клубному рівні, забивши три голи і зробив чотири результативні передачі.