Півзахисник "Вулвз" зацікавив Френка Лемпарда.
Леандер Дендокер, Getty Images
22 липня 2022, 10:51
Евертон перебуває у пошуку якісного центрального півзахисника, і одним із кандидатів на цю роль є Леандер Дендонкер.
У найближчі тижні "іриски" готові почати перемовини щодо трансферу футболіста, пише відомий інсайдер Фабріціо Романо. Футболіст дуже подобається керівництву клубу та головному тренеру Френку Лемпарду.
Контракт 27-річного гравця збірної Бельгії з "вовками" розрахований до наступного літа з можливістю пролонгації ще на сезон.
Нагадаємо, що Евертон із Миколенком у складі зазнав чергової поразки у товариському матчі.