Англія

Півзахисник "Вулвз" зацікавив Френка Лемпарда.

Евертон перебуває у пошуку якісного центрального півзахисника, і одним із кандидатів на цю роль є Леандер Дендонкер.

У найближчі тижні "іриски" готові почати перемовини щодо трансферу футболіста, пише відомий інсайдер Фабріціо Романо. Футболіст дуже подобається керівництву клубу та головному тренеру Френку Лемпарду.

Контракт 27-річного гравця збірної Бельгії з "вовками" розрахований до наступного літа з можливістю пролонгації ще на сезон.

Нагадаємо, що Евертон із Миколенком у складі зазнав чергової поразки у товариському матчі.