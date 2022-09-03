Англія

Завершилися ще кілька матів чемпіонату Англіїї.

У суботу відбулися одразу кілька матчів шостого туру АПЛ.

Зокрема, Евертон і Ліверпуль у "мерсисайдському дербі" розписали нульову нічию у матчі, в якому українець Віталій Миколенко отримав середню оцінку.

Втім, цікаві події відбували і в інших поєдинках.

Брентфорд — Лідс — 5:2

Голи: Тоні, 30 (пен), 43, 58, Мбемо, 80, Вісса, 90+1 — Сіністерра, 45+1, Рока, 79

Брентфорд: Рая — Хіккі, Янссон, Мі, Генрі, Баптіст (Оньєка, 59) Янгельт (Занка, 67), Єнсен (Дамсгор, 83), Мбемо (Вісса, 83), Тоні, Льюіс-Поттер (Дасілва, 59)

Лідс: Мельє — Драме (Ейлінг, 70), Кох, Льоренте, Стрейк, Адамс, Рока Хунке (Грінвуд, 86), Сіністерра (Саммервілл, 59), Ааронсон, Гаррісон (Бемфорд, 46), Гелхарт (Кліх, 59)

Попердження: Сіністерра, 28 — Кліх, 90+8

Вулвергемптон — Саутгемптон — 1:0

Гол: Поденсе, 45+1

Вулвергемптон: Са — Ноурі, Коллінз, Кілман, Хонні, Матеус Нуньєс, Невіш, Моутінью, Нету (Траоре, 82), Калайджич (Гуедеш, 46), Поденсе (Хван, 82)

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Кочап, Салісу, Перро (Едозі, 73), Діалло (Джанепо, 56), Ворд-Праус, Армстронг А. (Мара, 83), Арібо (Мейтленд-Найлз, 73), Ельюнуссі (Армстронг С., 56)

Попердження: Хонні, 27, Моутінью, 76, Невіш, 81, Гуедеш, 90+4 — Діалло, 45, Белла-Кочап, 90+5

Ноттінгем Форест — Борнмут — 2:3

Голи: Куяте, 33, Джонсон, 45+2 — Біллінг, 51, Соланке, 63, Ентоні, 87

НФ: Хендерсон, Воррелл, Кук, Маккенна, Вільямс, Ейтс, Куяте (Колбек, 76), Лоді, Джонсон (Денніс, 85), Гіббс-Вайт, Лінгард (Авонії, 67)

Борнмут: Нето, Сміт, Мефам, Келлі, Земура (Фредерікс, 46), Таверньє, Кук, Лерма, Крісті (Ентоні, 85), Соланке (Стейсі, 90+4), Біллінг (Мур, 90)

Попередження: Маккенна, 45+4, Лоді, 76 — Нето, 45+2

Нюкасл — Крістал Пелес — 0:0

Нюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Ботман, Шер, Таргетт (Берн, 79), Віллок, Лонгстофф, Жоелінгтон, Альмірон (Мерфі, 70), Ісак (Вуд, 90+2), Фрейзер (Андерсон, 70)

КП: Гвайта, Ворд, Андерсен, Гвуехі, Мітчелл (Клайн, 63), Шлупп, Дукуре, Езе (Олісе, 62), Заха, Маттеа (Едуар, 63), Аю

Попердження: Лонгстофф, 15, Фрейзер, 67 — Ворд, 56, Дукуре, 90+6.

Також у суботу свої матчі провели Челсі та Тоттенгем, які здобули перемоги з ідентичним рахунком 2:1.