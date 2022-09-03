Авторитетний статистичний портал оцінив учасників зустрічі.
Віталій Миколенко, getty images
03 вересня 2022, 17:53
Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та отримав середню оцінку (6,8 бали) за версією Whoscored.
Авторитетний статистичний портал назвав найкращим гравцем зустрічі Джордана Пікфорда – у нього 8,6 бали.
Зазначимо, що Віталій Миколенко провів цього сезону вже шість поєдинків у складі Евертона.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Віталій Миколенко заробляє в Евертоні на рік.