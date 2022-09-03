Англія

Авторитетний статистичний портал оцінив учасників зустрічі.

Евертон у рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ліверпуль та зіграв внічию з рахунком 0:0.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та отримав середню оцінку (6,8 бали) за версією Whoscored.

Авторитетний статистичний портал назвав найкращим гравцем зустрічі Джордана Пікфорда – у нього 8,6 бали.

Зазначимо, що Віталій Миколенко провів цього сезону вже шість поєдинків у складі Евертона.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Віталій Миколенко заробляє в Евертоні на рік.