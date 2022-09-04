Англія

Австрієць невдало дебютував за "вовків".

У матчі 6 туру АПЛ Вулвергемптон — Саутгемптон (1:0) відбувся дебют Саші Калайджича у складі "вовків". Однак він вийшов змазаним.

Наприкінці першого тайму 24-річний новачок команди відчув біль у коліні. На другий тайм він уже не вийшов. Як повідомила пресслужба клубу, у футболіста діагностували травму передньої хрестоподібної зв'язки. Терміни відновлення поки що не відомі.

Нагадаємо, що Калайджич перебрався до Вулвергемптона зі Штутгарту за 18 мільйонів євро.