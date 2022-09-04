Англія

Керманич МЮ висловився про перемогу над "канонирірами" в матчі АПЛ.

У центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед завдав Арсеналу першої поразки цього сезону.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гага поділився враженнями від перемоги своєї команди над лідером турнірної таблиці.

"Ми дуже задоволені цією перемогою. Ми чудово виглядали як команда. Хлопці показали хороший футбол. Ця команда має характер. Ми змогли виправитись після невдалого старту. Ми дійсно стали кращими.

Ми маємо правильних гравців. Тепер необхідно навчитися грати у свій футбол та вдосконалюватися. Ми повинні покращити контроль м'яча. Коли суперники забирали контроль над м'ячем, ми непогано оборонялися та чудово грали у перехідних стадіях.

Антоні та Решфорд грали чудово. Вони постійно становили загрозу для суперника. Наш напад справді виглядає сильним – вони швидкі та креативні. Нам не вистачало такого гравця, як Антоні. Маркус і Джейдон воліють грати ліворуч. У Антоні є потенціал.

Думаю, перші десять хвилин матчу були найкращим відрізком цього сезону, але гол Арсенала, який за підсумком не зарахували, зіпсував враження. Моя головна вимога до гравців – ми маємо вдосконалюватися. У нас у команді багато досвідчених гравців, які вигравали найважливіші титули", — заявив фахівець після завершення матчу.

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