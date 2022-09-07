Німець отримає значну суму від власників за розірвання угоди.
Томас Тухель, Daily Mail
07 вересня 2022, 17:52
Німецький фахівець Томас Тухель отримає 13 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації за звільнення із Челсі, повідомляє Daily Mail.
Також 2 мільйони фунтів стерлінгів отримають члени його тренерського штабу.
Тухель був призначений на посаду головного тренера Челсі під час сезону 2020/21. Наприкінці кампанії він виграв Лігу чемпіонів, а потім Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Головним претендентом на вакантний пост у лондонському клубі називають Грема Поттера із Брайтона.