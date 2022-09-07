Німецький фахівець Томас Тухель отримає 13 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації за звільнення із Челсі, повідомляє Daily Mail.

Також 2 мільйони фунтів стерлінгів отримають члени його тренерського штабу.

Тухель був призначений на посаду головного тренера Челсі під час сезону 2020/21. Наприкінці кампанії він виграв Лігу чемпіонів, а потім Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Головним претендентом на вакантний пост у лондонському клубі називають Грема Поттера із Брайтона.