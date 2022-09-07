Україна

Ямаєць починає вчити українську мову.

Київське Динамо на своєму YouTube-каналі представило ямайського новачка Кахіма Перріса.

З відео можна зробити висновок, що 22-річний гравець збірної Ямайки вже потроху починає вчити українську мову. У роліку-презентації Перріс написав на дошці культові слова "Добрий вечір, ми з України", а згодом виголосив їх уголос.

Зазначимо, що Кахім виступатиме за "біло-синіх" з номером 9 на спині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки кияни заплатили за лівоногого вінгера словенському Коперу.