Англія

Футболіст Юнайтед зможе зіграти у Лізі Єіропи.

Манчестер Юнайтед продовжує підготовку до стартового матчу проти Реал Сосьєдаду У Лізі Європи.

Займається у основній групі футболістів і центрбек Юнайтед Лісандро Мартінез, гра якого у цьому матчі була під питанням.

Нагадаємо, що тен Хаг змінив Мартінеса під час гри з Арсеналом (3:1) на вихідних, і деякі ЗМІ присали про його можливу травму, але все обійшлося для аргентинця.

Матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад відбудеться 8 вересня на Олд Траффорд. Початок гри — о 22:00 за київським часом.