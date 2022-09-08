Англія

Потужний старт сезону від Брайтона слугував ліфтом для його головного тренера.

Лондонський Челсі напередодні завершив взаємини з німецьким фахівцем Томасом Тухелем, який за трохи більше ніж за півтора роки привів команду до здобуття Кубку чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Оскільки сезон перебуває в самому розпалі, то керівництвом "синіх" було змушено швидко шукати заміну на вакантну посаду в клубі.

Гідним кандидатом виявився нинішній головний тренер Брайтона Грем Поттер, команда якого після шести турів посідає четверту сходинку, здобувши при цьому 13 очок.

Аби забрати 47-річного фахівця зі складу "чайок", Челсі буде змушений виплатити відчутну компенсацію.

Тим часом, британська преса повідомляє, що Поттер та лондонський клуб досягли усної домовленості щодо майбутнього контракту, і тепер залишається лише поставити підпис під угодою.

Зауважимо, що розставання з Тухелем також коштувало Челсі великих грошей.