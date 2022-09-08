Англія

Завершився поєдинок Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.

"Червоні дияволи" пропустили під кінець години ігрового часу з одинадцятиметрової позначки. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Лісандро Мартінеса.

Підопічні Ерік Тен Гага так і не змогли відігратися в час зустрічі, що залишився.

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Мендес, 59 (з пенальті)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Діогу Далот (Мартінес, 46), Магуайр, Лінделеф, Маласія (Макнил, 84) — Еріксен (Бруну Фернандеш, 46), Каземіро, Фред — Роналду, Антоні (Санчо, 71), Еланга 71).

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 84), Елустондо, Пачеко, Муньос — Мендес (Туррієнтес, 84), Меріно, Сільва (Чо, 65) — Субіменді, Кубо (Барренечеа, 78), Садік (Серлот, 46)