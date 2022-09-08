Завершився поєдинок Ліги Європи.
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад, getty images
08 вересня 2022, 23:55
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.
"Червоні дияволи" пропустили під кінець години ігрового часу з одинадцятиметрової позначки. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Лісандро Мартінеса.
Підопічні Ерік Тен Гага так і не змогли відігратися в час зустрічі, що залишився.
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Мендес, 59 (з пенальті)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Діогу Далот (Мартінес, 46), Магуайр, Лінделеф, Маласія (Макнил, 84) — Еріксен (Бруну Фернандеш, 46), Каземіро, Фред — Роналду, Антоні (Санчо, 71), Еланга 71).
Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 84), Елустондо, Пачеко, Муньос — Мендес (Туррієнтес, 84), Меріно, Сільва (Чо, 65) — Субіменді, Кубо (Барренечеа, 78), Садік (Серлот, 46)