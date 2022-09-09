Колумбійський захисник може перебратися до АПЛ.
Сантьяго Аріас, getty images
09 вересня 2022, 22:13
Манчестер Юнайтед провів продуктивне літнє трансферне вікно, але не залишає спроб посилити склад.
Як повідомляє журналіст Джонсон Саєнс, "червоні дияволи" ведуть переговори з захисником Сантьяго Аріасом.
Зазначимо, що колумбійський футболіст перебуває у пошуках нового клубу після завершення дії контракту з Атлетіко.
Минулого сезону Сантьяго Аріас провів 14 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився голом.