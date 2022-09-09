Вашій увазі відео голів матчу першого тура Ліги Європи.
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад, Getty Images
09 вересня 2022, 08:45
У стартовому турі групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на своєму полі несподівано поступився Реалом Сосьєдаду (0:1).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 59 хвилині Мендес реалізував пенальті у ворота Де Хеа.
Огляд матчу
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Мендес, 59 (з пенальті).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Діогу Далот (Мартінес, 46), Магуайр, Лінделеф, Маласія (Макнил, 84) — Еріксен (Бруну Фернандеш, 46), Каземіро, Фред — Роналду, Антоні (Санчо, 71), Еланга 71).
Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 84), Елустондо, Пачеко, Муньос — Мендес (Туррієнтес, 84), Меріно, Сільва (Чо, 65) — Субіменді, Кубо (Барренечеа, 78), Садік (Серлот, 46).