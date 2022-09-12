Англія

Угода з 33-річним форвардом розрахована до літа 2023 року.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Дієго Костою.

Угода з 33-річним форвардом розрахована до літа 2023 року. Він дістався "вовкам" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Його останнім клубом був Атлетіко Мінейро, який він залишив у січні цього року.

Раніше Коста вже виступав в АПЛ у складі Челсі з 2014 до 2017 року. На його рахунку було 120 матчів, у яких він забив 59 голів і зробив 23 асисти.