Англія

Форвард підсилить "вовків".

Іспанський нападник бразильського походження Дієго Коста успішно пройшов медогляд у Вулвергемптоні, повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо. Зазначимо, що днем раніше колишній форвард Челсі та Атлетіко отримав дозвіл на роботу у Великобританії.

33-річний форвард підпише контракт до червня 2023 року, наразі йдуть перемовини щодо можливості продовження угоди на рік. Також зараз йдуть переговори щодо інших деталей контракту, повідомляє Романо.

Останнім клубом Дієго Кости був Атлетіко Мінейро на його історичній Батьківщині. На початку 2022 року форвард залишив команду і перебуває у статусі вільного агента.