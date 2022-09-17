Англія

25-річний українець подорожчав на 7 мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt поновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Після чергового оновлення український універсал Олександр Зінченко, який влітку перебрався до Арсеналу з Манчестер Сіті, подорожчав з 25 мільйонів євро до 32.

Таким чином, Зінченко став найдорожчим українським футболістом.

Друге місце у такому рейтингу посідає півзахисник Аталанти Руслан Маліновський (28 млн євро), а трійку найкращих замикає вінгер київського Динамо Віктор Циганков (25 млн євро).

Топ-10 найдорожчих українських гравців:

1. Олександр Зінченко (Арсенал) — 32 мільйони євро

2. Руслан Маліновський (Аталанта) — 28

3. Віктор Циганков (Динамо) — 25

4. Віталій Миколенко (Евертон) — 18

5-6-7. Роман Яремчук (Брюгге) — 15

5-6-7. Михайло Мудрик (Шахтар) — 15

5-6-7. Ілля Забарний (Динамо) — 15

8. Микола Матвієнко (Шахтар) — 11

9-10. Георгій Бущан (Динамо) — 10

9-10. Микола Шапаренко (Динамо) — 10

Раніше повідомлялося, що Зінченко не допоможе збірній України у матчах Ліги націй.