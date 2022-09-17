25-річний українець подорожчав на 7 мільйонів євро.
Олександр Зінченко, Getty Images
17 вересня 2022, 18:38
Авторитетний портал Transfermarkt поновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги.
Після чергового оновлення український універсал Олександр Зінченко, який влітку перебрався до Арсеналу з Манчестер Сіті, подорожчав з 25 мільйонів євро до 32.
Таким чином, Зінченко став найдорожчим українським футболістом.
Друге місце у такому рейтингу посідає півзахисник Аталанти Руслан Маліновський (28 млн євро), а трійку найкращих замикає вінгер київського Динамо Віктор Циганков (25 млн євро).
Топ-10 найдорожчих українських гравців:
1. Олександр Зінченко (Арсенал) — 32 мільйони євро
2. Руслан Маліновський (Аталанта) — 28
3. Віктор Циганков (Динамо) — 25
4. Віталій Миколенко (Евертон) — 18
5-6-7. Роман Яремчук (Брюгге) — 15
5-6-7. Михайло Мудрик (Шахтар) — 15
5-6-7. Ілля Забарний (Динамо) — 15
8. Микола Матвієнко (Шахтар) — 11
9-10. Георгій Бущан (Динамо) — 10
9-10. Микола Шапаренко (Динамо) — 10
Раніше повідомлялося, що Зінченко не допоможе збірній України у матчах Ліги націй.