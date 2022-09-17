Україна

Коментар головного тренера збірної України.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков прокоментував кадрову ситуацію збірної України перед виїздом до Польщі на підготовку до поєдинків Ліги націй.

Нагадаємо, 21 і 27 вересня "синьо-жовті" двічі зіграють проти шотландців, а 24 — проти збірної Вірменії.

"Поки я побачив лише двох людей — Різника і Волинця (прим. — лише вони їхали потягом з Польщі до України, всі інші були закордоном).

У нас, як ви знаєте, вже є втрати. Коля Шапаренко вилетів на 7 місяців, Бущан — на півтора...

Днями мені також зателефонував Зінченко, він теж отримав травму, травму литкового м'язу. Його не буде, він не зможе грати.

З Тарасом Степаненком все гарно, то його просто схопила судома. А так будемо дивитися сьогодні, завтра. Ще наші хлопці грають у своїх чемпіонатах 17-18 числа" — підсумував спеціаліст.



Зазначимо, що Петраков довикликав до збірної Едуарда Соболя.