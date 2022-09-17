Англія

Закінчився матч чемпіонату Англії.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл вдома приймав Борнмут.

Ньюкасл у першому таймі був досить активним. Серед моментів виділялися удар у стійку від Тріпп'єра, постріл Шера головою та фінальний штурм у ворот Нето від Жоелінтона та Фрейзера. Бонмут гольових моментів особливо не створив.

Але саме Борнмут відкрив рахунок на 62 хвилині матчу. Філіп Біллінг скористався навісом від Земури та сильно приклався у лівий кут воріт.

Відповідь Ньюкасла прийшла незабаром. Команда заробила пенальті на 65 хвилині, і Александер Ісак його не змарнував.

Ньюкасл — Борнмут 1:1

Голи: Ісак, 66 — Біллінг, 62

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Берн, Таргетт — Віллок, Гімараеш (Лонгстафф, 71), Жоелінтон — Альмірон (Вуд, 89), Фрейзер (Мерфі, 71) — Ісак.

Борнмут: Нето — Земура, Сенесі, Мефам, Сміт — Лерма, Кук, Крісті (Стейсі, 87), Біллінг (Мур, 90+3), Таверньє (Ентоні, 79) — Соланке (Стівенс, 90+3).

Попередження: Жоелінтон, Крісті, Таверньє.