Україна

Українець привернув до себе увагу після вдалого виступу в єврокубках.

Ліверпуль і Арсенал приєдналися до перегонів за підписання вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика, повідомляє Liverpool Echo.

Український гравець вразив Європу після матчів Ліги чемпіонів, де йому вдалось забити 2 голи та зробити 2 результативні передачі.

Крім того, як повідомляє італійське видання Calciomercato, також українцем зацікавилась Севілья.

Нагадаємо, після двох турів Мудрик є лідером групового етапу Ліги чемпіонів за системою гол+пас. Інтерес до нього також проявляють Реал, Евертон та Мілан.

Очікується, що пропозиція у 30 мільйонів фунтів задовольнить керівництво Шахтаря.