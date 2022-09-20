Англія

Лондонці шукають варіанти посилення складу.

Арсенал непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але не припиняє працювати над посиленням складу.

Як повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild, "каноніри" вже контактували з агентами гравця.

Очікується, що сума угоди може становити близько 20 мільйонів євро.

Цього сезону данець відіграв десять поєдинків, у яких відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, що "каноніри" також розглядають варіант підписання Мануеля Локателлі з Ювентуса.