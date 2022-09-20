Арсенал непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але не припиняє працювати над посиленням складу.

Як повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild, "каноніри" вже контактували з агентами гравця.

Очікується, що сума угоди може становити близько 20 мільйонів євро.

Цього сезону данець відіграв десять поєдинків, у яких відзначився трьома забитими голами.

Нагадаємо, що "каноніри" також розглядають варіант підписання Мануеля Локателлі з Ювентуса.