Лондонці шукають варіанти посилення складу.
Єспер Ліндстрьом, getty images
20 вересня 2022, 23:24
Арсенал непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але не припиняє працювати над посиленням складу.
Як повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild, "каноніри" вже контактували з агентами гравця.
Очікується, що сума угоди може становити близько 20 мільйонів євро.
Цього сезону данець відіграв десять поєдинків, у яких відзначився трьома забитими голами.
Нагадаємо, що "каноніри" також розглядають варіант підписання Мануеля Локателлі з Ювентуса.