Англія

Бразильський півзахисник хоче досягти успіху в Ліверпулі.

Ліверпуль останніми годинами літнього трансферного вікна підписав Артура Мело на правах орендної угоди.

Як повідомляє видання The Times, бразильський футболіст хоче вразити свого нового головного тренера Юргена Клоппа.

Півзахисник найняв особистого фізіотерапевта, фітнес-тренера та дієтолога, щоб досягти успіху в новій команді.

26-річний футболіст провів за цей час лише 13 хвилин на полі проти Наполі (1:4).

Нагадаємо, що Ліверпуль не збирається достроково повертати Артура до Ювентуса, незважаючи на чутки щодо невдоволення Клоппа.