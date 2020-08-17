Испания

Бразильский полузащитник снова привлек к себе негативное внимание.

Артур Мело попал в аварию на своем Ferrari утром, а его алкотест показал положительный результат, сообщает As со ссылкой на Diari de Girona.

Показатель бразильского полузащитника достиг той отметки, при которой ему грозит не только административное, но и уголовное наказание.

Ранее Артур Мело попадал в неприятные ситуации, когда отправился кататься на сноуборде в период восстановления от травмы, посетил вечеринку Неймара за несколько дней до Эль-Классико.

Более того, бразилец еще и отказался играть за Барселону в Лиге чемпионов после подписания контракта с Ювентусом.