Бразильский полузащитник снова привлек к себе негативное внимание.
Артур Мело, getty images
17 августа 2020, 17:24
Артур Мело попал в аварию на своем Ferrari утром, а его алкотест показал положительный результат, сообщает As со ссылкой на Diari de Girona.
Показатель бразильского полузащитника достиг той отметки, при которой ему грозит не только административное, но и уголовное наказание.
Ранее Артур Мело попадал в неприятные ситуации, когда отправился кататься на сноуборде в период восстановления от травмы, посетил вечеринку Неймара за несколько дней до Эль-Классико.
Более того, бразилец еще и отказался играть за Барселону в Лиге чемпионов после подписания контракта с Ювентусом.