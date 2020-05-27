Испания

Также бразильский полузащитник попросил руководство Барселоны больше не предлагать ему вариант с Ювентусом.

Артур Мело еще раз категорически отказался переходить из Барселоны в Ювентус.

Представители полузащитника связались с директором Ювентуса Фабио Паратичи и сообщили ему, что их клиент польщен интересом "бьянконери" к собственной персоне, но решил остаться в Барселоне — сообщает Calciomercato.it.

Также о своем категорическом и окончательном отказе от перехода в Ювентус Артур заявил одному из директоров Барселоны Эрику Абидалю — уверяет Tuttosport.

Таким образом, в связи с отказом Артура отправиться в Ювентус, Барселона не сможет заполучить у "старой синьоры" Миралема Пьянича.