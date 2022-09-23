Англія

Легендарний француз вірить в успіх "канонірів".

Колишній коуч Арсеналу Арсен Венгер, з яким "каноніри" востаннє перемагали в АПЛ, заявив, що команда як ніколи близька до того, щоб реально претендувати на "золото" чемпіонату.

"Я б сказав, що Арсенал має хороші шанси на перемогу в АПЛ цього сезону. Я не бачу супердомінуючої команди. Вважаю, що цього сезону є хороша можливість здобути перемогу.

Звісно, ​​цього року сезон особливий через чемпіонат світу. Ви не знаєте, як це вплине на індивідуальні виступи гравців та команд. Але загалом я вважаю, що у нас є хороша нагода", — сказав Венгер в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що після семи турів Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Ман Сіті та Тоттенгем на одне очко.