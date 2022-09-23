Ліга націй

Збірна Грузії підвищилась у класі.

У п'ятому турі Ліги націй зустрічалися лідери групи 4 у Лізі С Грузія і Північна Македонія. Грузини забили по голу в кожному з таймів. У першій половині зустрічі Міовські забив у власні ворота, а згодом Кварацхелія поставив крапку у матчі.

Таким чином, грузини виграли групу та забезпечили собі вихід у дивізіон В.

Грузія – Північна Македонія 2:0

Голи: Міовські, 35, автогол, Кварацхелія, 64.

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кашія, Хочолава (Лочошвілі, 72), Кверквелія — Цитаїшвілі (Азаров, 72), Квеквескірі, Абурджанія (Мамучашвілі, 87) — Зівзівадзе (Мікаутадзе, 78), Даві.

Північна Македонія: Димитрієвскі — Зайков, Велкоскі (Серафимов, 72), Мусліу, Аліоски, Елмаз — Спіровскі (Трайковські, 68), Барді (Елезі, 84), Ашковські (Тодороскі, 68) — Ристовські (Атанасов, 73).

Попередження: Мусліу,13, Хочолава, 29.