Ліга націй

Хоакін Капаррос висловився про майбутній матч.

Головний тренер національної збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав коментар напередодні гри проти України.

"Я вже казав, що ми опинилися в дуже важкій групі й що ми дуже високої думки про збірну України. У матчах, що залишилося провести в Лізі націй, я вирішив задіяти низку нових футболістів.

Враховуючи той факт, що наш суперник — сильна збірна, завтра наша командна гра має бути на дуже високому рівні. Звісно, якщо ми бажаємо здобути позитивний результат", — наводить слова іспанського спеціаліста.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе проти Вірменії в рамках Ліги націй дивізіону B. Поєдинок відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.