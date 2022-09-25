Англія

Форма Маркуса вражає тренерський штаб.

Манчестер Юнайтед може ініціювати продовження контракту нападника Маркуса Рашфорда, повідомляє The Express.

За інформацією джерела, є два варіанти продовження угоди англійця: на 12 місяців або до 2027 року. Керівництво "червоних дияволів" вважає за краще підписати з футболістом довгострокову угоду. Нагадаємо, що чинний контракт Рашфорда розрахований до літа 2023 року. А це означає, що він отримає право обговорювати передконтрактну угоду з іншими клубами в січні, якщо до цього переговорний процес не приведе до позитивного рішення.

Цього сезону англійський нападник у шести матчах чемпіонату країни забив три голи й віддав дві результативні передачі.

Додамо, що наразі Рашфорд травмований та не допоможе Манчестер Юнайтед у найближчих матчах