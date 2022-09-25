Україна

Досвідчений форвард вийшов на заміну у поєдинку проти Львова.

У перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зустрівся з ФК Львів і зазнав мінімальної поразки через пропущений гол у компенсований до другого тайму час.

Цей матч став першим для вікового нападника Минаю Євгена Селезньова в поточному сезоні чемпіонату України.

37-річний українець на 84-й хвилині замінив Олександра Хахльова, але за відведений час результативними діями відзначитися не встиг.

Нагадаємо, що в попередніх матчах УПЛ-2022/23 Селезньов тричі залишався на лаві для запасних і одного разу опинився поза заявкою Миная проти Олександрії через переговори щодо нового контракту.