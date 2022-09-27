Англія

21-річний захисник раніше виступав за молодіжну збірну Франції.

Кот-д'Івуар намагається переконати нового захисника Челсі Веслі Фофана виступати за свою національну команду. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст має намір виступати за збірну Франції і має шанси потрапити в заявку французів на майбутній ЧС-2022 у Катарі.

Раніше Фофана провів п'ять поєдинків за молодіжну збірну Франції, але поки що не дебютував в основній збірній.

Також наголошується, що у виступах Фофана за збірну Кот-д'Івуару зацікавлена ​​родина футболіста.

Цього сезону Фофана провів чотири поєдинки, в яких відзначився одним гірчичником. Минулого літа він перебрався з Лестера за 80 мільйонів євро.