Англія

Новачок Челсі висловився про свій трансфер.

Новачок лондонського Челсі Веслі Фофана прокоментував свій трансфер. Нагадаємо, захисник перебрався з Лестера за 82,50 млн. €.

"Для мене це божевілля, бо коли я був молодшим, я дивився цих хлопців по телевізору в Лізі чемпіонів і Прем'єр-лізі. Раніше я ходив на стадіон і дивився на Аспілікуету в Марселі, так що тепер я мрію зіграти з ним і з усіма іншими хлопцями. Я грав за них на PlayStation, а тепер тренуюся з ними, тож це дійсно неймовірно", — цитує гравця пресслужба клубу.

Нагадаємо, що Челсі заплатить 90 мільйонів євро за захисника Йошку Гвардіола і залишить його у РБ Лейпциг.