Кубок Африканских Наций

Определился еще один четвертьфиналист турнира.

В еще одной встрече 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Египта в серии послематчевых пенальти обыграла национальную команду Кот д'Ивуара и вышла в четвертьфинал турнира.

Основное время матча закончилось без забитых мячей со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли распечатать ворота друг друга.

В итоге дело дошло до серии пенальти, где более удачливыми оказались футболисты сборной Египта, который в четвертьфинале турнира встретится с Марокко.

Кот д'Ивуар — Египет 0:0 (по пенальти 4:5)

Кот д'Ивуар: Б. Сангаре — Орье, Байи, Дели, Конан — И. Сангаре, Сери (Бога, 72), Кессье (Диэ, 30) — Градель (Заа, 71), Пепе, Алле (Корне, 105).

Египет: Эль-Шенави (Абу-Габаль, 88) — Эль-Фоту, Абдельмонем, Хегази, Камаль — Фатхи (Зизо, 84), Жль-Сулайя, Эль-Ненни — Мармош (Трезеге, 71), Салах, Мохамед (Шериф, 90).

Предупреждения: Байи, Дели, Заа — Зизо.