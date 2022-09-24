Ліга націй

Захисник збірної Англії відповів на критику в свій бік.

Напередодні збірна Англії залишилась осторонь шансів на продовження боротьби за участь у дивізіоні Ліги націй УЄФА на наступний розіграш цього турніру, у гостьовому поєдинку поступившись Італії (0:1).

Італія — Англія 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт на звітну зустріч випустив із перших хвилин центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра, якого вже давно безжально критикують уболівальники як на міжнародному, так і на клубному рівнях.

Оскільки національна команда поступилась, її капітану знову довелось відповідати на чергову хвилю невдоволення в свій бік.

"У мене все добре, я готовий грати, почуваюся бадьорим і свіжим. Не знаю, що там про мене пишуть у газетах, бо не читаю їх. Улітку я мав три хороші гри за збірну Англії та добре провів передсезонну підготовку, тому зараз почуваюсь дуже добре.

Однак наразі головний тренер Ерік тен Гаг вирішив залишити мене поза грою, і з тих пір, дійсно, команда почала здобувати перемоги.

Але я й надалі наполегливо працюю на тренуваннях, щоб бути переконаним у тому, що я готовий до моменту, коли з’явиться можливість для мого повернення на поле. Це все, що я можу зробити, аби спробувати допомогти команді на сьогоднішній день.

Я не зосереджуюсь на тому, що люди говорять. Думаю, що вони можуть вигадати про мене будь-яку історію, і, оскільки я — капітан Манчестер Юнайтед, це одразу стане гучною новиною.

Отже, це причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що їм подобаються збирати кліки або інші подібні речі. Я лише можу сказати, що я поїхав на Євро-2020 після восьмитижневого відновлення після травми, не зігравши перед турніром жодної гри, але потрапив до символічної збірної.

Саме тому я жодним чином не переймаюсь власною іржавістю та подібними речами, які про мене говорять. Упевнений, що цього зі мною точно не станеться", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що невдала гра збірної Англії призвела до оновлення її особистого негативного рекорду восьмирічної давнини.