Англія

Захисник може залишитися в англійському клубі.

Манчестер Юнайтед продуктивно провів минуле літнє трансферне вікно, а тепер працює над збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "червоні дияволи" хочуть продовжити контракт із Діогу Далотом.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед має опцію пролонгації угоди на один рік. Спочатку клуб хоче її активувати.

Зазначимо, що минулого сезону португальський футболісти відіграв 30 поєдинків на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що раніше несподіваний дубль Далота допоміг Португалії розгромити Чехію та очолити групу A2 Ліги націй.