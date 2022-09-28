Англія

Захисник МЮ зазнав травми.

Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на Гарі Магвайра. Захисник зазнав пошкодження за збірну Англії у матчі Ліги націй проти Німеччини, повідомляє Daily Star.

Таким чином, Магвайр не зможе взяти участь у матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Зазначимо, що Гаррі після другого туру не з'являвся в основному складі Манчестер Юнайтед в АПЛ. Загалом, капітан манкуніанців провів цього сезону 5 матчів. Результативними діями не відзначався.