Захисник МЮ зазнав травми.
ГАРРІ МАГУАЙР, GETTY IMAGES
28 вересня 2022, 13:15
Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на Гарі Магвайра. Захисник зазнав пошкодження за збірну Англії у матчі Ліги націй проти Німеччини, повідомляє Daily Star.
Таким чином, Магвайр не зможе взяти участь у матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.
Зазначимо, що Гаррі після другого туру не з'являвся в основному складі Манчестер Юнайтед в АПЛ. Загалом, капітан манкуніанців провів цього сезону 5 матчів. Результативними діями не відзначався.