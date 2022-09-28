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У Бразилії з цим не згодні, проте статистам із світової організації на їхню думку байдуже.

Напередодні збірна Бразилії гучно завершила вересневий цикл підготовки до чемпіонату світу-2022 в Катарі перемогою в товариському матчі проти Тунісу (5:1).

Один із голів у складі п’ятиразових володарів Кубка світу забив нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар, для кого ця зустріч стала фактично домашньою, бо відбувалась на полі домашньої арени чинних чемпіонів Франції.

Цей результативний удар став для форварда вже 75 у складі національної збірної, що дозволило йому ще на один крок наблизитись до показників легендарного Пеле за кількістю забитих м’ячів (77).

Звісно, таку кількість голів Пеле має на своєму рахунку виключно за думкою статистичного відділу ФІФА, тоді як відповідні люди з бразильської федерації футболу вважають, що результативних пострілів у їхнього зіркового співгромадянина було значно більше — 99.

Наздогнати Пеле за версією ФІФА Неймар матиме можливість уже безпосередньо під час чемпіонату світу-2022 в Катарі, де його збірна в групі гратиме проти Сербії, Швейцарії та Камеруну.