Іспанцеві провели медичне обстеження.
Ектор Бельєрін, офіційний сайт Барселони
28 вересня 2022, 12:43
Вчора Ектор Бельєрін отримав ушкодження під час тренування Барселоні. Клуб провів обстеження гравця та підтвердив травму у камбалоподібному м'язі.
Пресслужба "блаугранас" підтвердила, що футболісту буде потрібно 10-12 днів для відновлення. Це означає, що Ектор пропустить матч Ла Ліги проти Мальорки (1 жовтня) та лігочемпіонівський поєдинок проти Інтера (4 жовтня).
Нагадаємо, Бельєрін відхилив дві пропозиції з Італії, щоб приєднатися до Барселони.