Іспанія

Іспанцеві провели медичне обстеження.

Вчора Ектор Бельєрін отримав ушкодження під час тренування Барселоні. Клуб провів обстеження гравця та підтвердив травму у камбалоподібному м'язі.

Пресслужба "блаугранас" підтвердила, що футболісту буде потрібно 10-12 днів для відновлення. Це означає, що Ектор пропустить матч Ла Ліги проти Мальорки (1 жовтня) та лігочемпіонівський поєдинок проти Інтера (4 жовтня).

Нагадаємо, Бельєрін відхилив дві пропозиції з Італії, щоб приєднатися до Барселони.