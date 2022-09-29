Іспанія

"Вершкові" готують топтрансфер.

Мадридський Реал планує трансфер зірки Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Як повідомляє AS, норвежця хочуть підписати у 2024 році. А сума трансферу може становити близько 200 мільйонів євро.

Примітно, що найближчим часом Реал оголосить про продовження контракту з Карімом Бензема. Французу запропонували 2-річну угоду. Ймовірно, саме на місце француза планується підписання Голанда.

Нагадаємо, цього літа Голанд перейшов до Сіті з Боруссії Д. "Містяни" заплатили за гравця 60 мільйонів євро. Норвежець відразу розпочав відпрацьовувати кошти, забивши 11 м'ячів у 7 стартових турах АПЛ.

Додамо, що окрім Голанда "королівський клуб" має намір придбати Канселу.