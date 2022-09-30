Англія

Найближчу гру Лестера планує відвідати власник клубу Айяватт Шріваддханапрабха.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс може залишити свою посаду після домашнього матчу дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене останніми результатами "лис" і тому думає над зміною головної тренера.

Також наголошується, що на цій грі буде присутній власник клубу Айяватт Шріваддханапрабха.

Після семи турів Лестер набрав лише одне очко і посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч Лестер проведе проти Ноттінгема. Гра відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 22:00 за київським часом.