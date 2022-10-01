Англія

Грузинський фахівець працював із командою із січня цього року.

Халл Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Шота Арвеладзе.

Причиною звільнення 49-річного грузинського спеціаліста стали незадовільні результати команди у новому сезоні. Команда програла п'ять матчів поспіль і не бачила перемог із серпня.

Нагадаємо, Арвеладзе очолив "тигрів" у січні цього року. До цього він працював із Пахтакором, з яким завоював п'ять трофеїв. Крім нього були Трабзонспор, Касимпаша, Кайсеріспор і Маккабі Тель-Авів.

Після 11 турів Халл Сіті набрав 11 очок і посідає лише 20 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.