Англія

Французький хавбек травмував зв'язки коліна.

Півзахисник Астон Вілли Бубакар Камара не зможе зіграти за збірну Франції на ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

22-річний француз отримав пошкодження у матчі восьмого туру АПЛ проти Саутгемптона (1:0).

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста пошкоджено зв'язки коліна. Терміни його поновлення не вказуються, але ЧС-2022 він пропустить.

Нагадаємо, минулого літа Камара перебрався з Марселя до Астон Вілли. На його рахунку вісім проведених матчів.