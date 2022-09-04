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Астон Вілла — Ман Сіті, Getty Images
04 вересня 2022, 12:58
У шостому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті в гостях втратив очки у матчі проти Астон Вілли.
Гра закінчилась із рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли черговим результативним ударом у складі "міщан" відзначився Голанд. Однак у середині тайму Бейлі зрівняв цифри на табло.
Огляд матчу
Астон Вілла — Ман Сіті 1:1
Голи: Бейлі, 75 — Голанд, 51.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Янг, 27), Конса, Мінгз, Дінь — Ремзі, Камара, Макгінн (Коутінью, 65), Дуглас Луїс, Воткінз, Бейлі (Буендіа, 90+1).
Ман Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 80), Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Голанд.
Попередження: Кеш, 26; Дінь, 71.