Англія

Бразилець часто залишається на лаві запасних.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, чому дає мало ігрового часу новачку команди Каземіро.

"З дня його придбання ми почали перемагати, а головне – це команда. У команди все гаразд.

Справа не в Каземіро. У такій ситуації справа у Мактомінеї, який чудово грав, коли ми видали серію перемог.

Але я впевнений, що Каземіро відіграє важливу роль у довгостроковій та короткостроковій перспективі. Він отримає місце у команді, але це має відбутися природним чином", — цитує коуча The Mirror.

Після приходу в МЮ з Реала Каземіро взяв участь у шести матчах: 4 — у чемпіонаті та 2 — в Лізі Європи. Всього бразилець відіграв 217 хвилин. У програному матчі проти Ман Сіті (3:6) Каземіро вийшов у другому таймі, замінивши на 30 хвилин Мактомінея. Наразі манкуніанці посідають шосту сходинку турнірної таблиці АПЛ.