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Раніше 24-річний боснієць виступав за російський Ростов.

Захисник Мальме та збірної Боснії і Герцеговини Денніс Хаджикадунич висловився з приводу можливого поєдинку проти збірної росії.

"Це не той матч, у якому я хочу брати участь. Жодної інформації від асоціації ми не отримували. Ми, гравці, нічого не знаємо, це стосується лише двох федерацій. Це може звучати дивно, але це так. Я поговорю з асоціацією чи тренером із цього приводу.

Я туди не поїду і не гратиму там. Не хочу повертатися до Росії з огляду на те, що відбувається. Колишні одноклубники? Я не маю з ними зв'язку, і, щиро кажучи, мені байдуже", – наводить слова Хаджикадунича Expressen.

Зазначимо, що 24-річний боснієць раніше виступав за Ростов, проте після повномасштабного вторгнення росії на територію України він перебрався до шведського Мальме.