Україна

Ювілейна перемога спеціаліста в УПЛ.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура виграв 10 матчів на чолі клубу в чемпіонаті України, повідомляє пресслужба "аграріїв".

Перемога над Чорноморцем (2:1) минулими вихідними стала для спеціаліста ювілейною. Нагадаємо, Гура змінив Шарана перед початком минулого сезону. В кампанії 2021/22 тренер здобув 7 звитяг, у новому сезоні — 3.

Додамо, що після 5 турів олександрійці розташувались на 5 місці турнірної таблиці чемпіонату України.