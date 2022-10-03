Северная Америка

Кампанія в американській лізі МЛС закінчиться 5 листопада.

Нападник Інтера Маямі Гонсало Ігуаїн завершить професійну кар'єру футболіста після цьогорічного сезону. Про це повідомив сам футболіст на сьогоднішній прес-конференції.

Аргентинець вирішив повісити бутси на цвях у віці 34 років. Його кар'єра завершиться 5 листопада, коли закінчиться сезон у американській лізі МЛС.

Нинішнього сезону Ігуаїн провів 28 поєдинків, у яких забив 14 голів і віддав три результативні передачі.

За свою кар'єру Гонсало встиг пограти за мадридський Реал, Ювентус, Наполі, Рівер Плейт, Мілан та Челсі. Сумарно на його рахунку 707 матчів, у яких він забив 333 голи та віддав 113 асистів.

Також Ігуаїн відіграв 75 ​​матчів у складі збірної Аргентини, забивши 31 гол.